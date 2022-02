Rotarianos de Votuporanga celebram 117 da instituição no mundo

Associados dos Rotary Clubs de Votuporanga, pertencente ao Distrito 4480 do Rotary International, se mobilizam para comemorar o aniversário de 117 anos da instituição, celebrado neste dia 23 de fevereiro.

O Rotary começou com a visão de um homem: Paul Harris. O advogado formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905 para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. Com o tempo, o Rotary gradativamente ampliou seu alcance e visão para serviços humanitários.

O Rotary está presente em Votuporanga há mais de 60 anos e, neste espaço de tempo, foram inúmeras conquistas para a cidade, resultado do trabalho de seus associados, que são pessoas em ação e que buscam sempre melhorias para contribuir em várias de atuação.

Entre os projetos realizados pelos clubes rotários votuporanguenses, em parceria com a Fundação Rotária ou instituições, estão: doação de um aparelho Baby Log para a UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga; sala de informática para o Lar Celina, para capacitação de adolescentes; usina de compostagem de resíduos sólidos para a Comunidade Nova Vida; um aparelho de ultrassonografia instalado no Mini-Hospital do Bairro Pozzobon, entre outros.

Além disso, são realizados, anualmente, projetos de menor valor financeiro, que beneficiam diversas entidades assistenciais, mas que fazem uma grande diferença e causam um impacto positivo na vida das pessoas beneficiadas.

O Rotary trabalha em sete áreas de enfoque: Paz e prevenção/resolução de conflitos; Prevenção e tratamento de doenças; Recursos hídricos e saneamento; Saúde materno-infantil; Educação básica e alfabetização; Desenvolvimento econômico e comunitário e, mais recentemente, criou a área de Proteção ao Meio Ambiente.

O Rotary International e a Fundação Rotária reconhecem que projetos com enfoque em tais aspectos podem orientar os rotarianos que desejam desenvolver projetos humanitários; melhorar a capacidade dos rotarianos de atender a necessidades e mostrar ao mundo que o Rotary é um líder global em serviços humanitários.

O Rotary é uma rede global de voluntários dedicados a vencer os maiores desafios humanitários do mundo, tem mais de 1,2 milhão de associados e 35 mil clubes no mundo inteiro. Seja ajudando famílias carentes ou combatendo a paralisia infantil, a organização trabalha para melhorar a qualidade de vida em comunidades locais e internacionais.