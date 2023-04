RODEIO DE VALENTIM GENTIL COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA

Tem início nesta quinta-feira (27 de abril) a festa do peão de Valentim Gentil. Com montarias em touros, prova de laço em dupla, encontro de muladeiros e apresentações de grandes nomes da música sertaneja, o evento acontece no recinto Maria Cavalin e vai até domingo.

Amanhã, quinta-feira, a festa acontece com portões abertos, e a principal atração será a dupla Guilherme & Benuto. Na sexta-feira e no sábado haverá cobrança de ingressos, e o público poderá curtir os shows das duplas Zé Neto & Cristiano e Hugo & Guilherme, respectivamente.

Quem for prestigiar as finais das montarias no domingo, véspera do feriado do Dia do Trabalho, precisará levar apenas um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias carentes de Valentim Gentil, através do Fundo Social de Solidariedade. O show da última noite de rodeio será com o cantor Eduardo Costa.

O público terá duas opções de ambientes: pista (arquibancadas) e camarotes. Os ingressos antecipados variam de R$ 60 a R$ 160, dependendo do dia e setor.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Valentim Gentil, que completa 80 anos no dia 03 de maio. A realização é das empresas Ivan Silva Produções Artísticas e Vale do Sol Eventos, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

“Estamos preparando tudo para ser o maior rodeio de todos os tempos em Valentim Gentil”, afirma o prefeito Adilson Segura. “Teremos os melhores shows, montarias de alto nível e o encontro de muladeiros, que é a grande novidade desta edição”, completa.

RODEIO:

Ao todo, 44 competidores irão disputar a fivela de campeão das montarias. Eles irão enfrentar os touros das companhias Califórnia (Taquaritinga), Scatolin (Indiaporã), Espinosa (Valentim Gentil), São José (Inocência-MS), DF (Votuporanga) e 3P (Votuporanga). A premiação será de R$ 25 mil.

As emoções do rodeio serão narradas pelos locutores Umberto Junior, Adauto Severo e Debrail de Brito. No domingo, antes das semifinais das montarias, haverá a prova de laço em dupla.

MUARES:

Completam a programa da festa do peão de Valentim Gentil o 1º Encontro de Muladeiros e a 2ª Etapa do Circuito de Marcha Nacional. As avaliações acontecem na sexta-feira e no sábado, das 9h às 17h, com entrada franca.

São esperados cerca de 60 animais, da região e de estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Divididas em categorias de morfologia e andamento, as provas somarão pontos para o ranking da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pêga (ABCJPêga).