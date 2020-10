Homem é preso após ameaçar matar comerciante em Fernandópolis

Fernandópolis – Um morador de Fernandópolis foi preso após ameaçar de morte um comerciante com um revólver. Ele teria se irritado com o som alto do restaurante da vítima, de onde é vizinho.

A ocorrência foi no bairro Albino Mininel. De acordo com o apurado, o homem de 55 anos discutiu com o dono do restaurante, foi até sua residência pegou a arma e voltou ao estabelecimento para ameaçar a vítima.Em seguida retornou para casa e escondeu a arma e fugiu.

Durante patrulhamento uma equipe da Polícia Militar prendeu o autor da violência em um bar.

Ele estava desarmado e o revólver foi localizado na residência. As partes foram levadas ao Plantão Policial e o dono da arma ficou preso.

