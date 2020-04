ROCAM prende dupla por direção perigosa e tráfico de drogas em Votuporanga

Ocorrência contou com apoio de equipes do Tático Comando, Força Tática e viatura de área. Um terceiro indivíduo foi ouvido e liberado.

Na noite desta segunda-feira (13), policiais militares de ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento pela zona sul de Votuporanga/SP, quando foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que pelo bairro Jardim Vivendas, três indivíduos praticavam crime de direção perigosa.

De acordo com informações, pelo referido local, em conjunto com equipes do Tático Comando, Força Tática e viatura de área, o trio foi abordado e com eles duas motocicletas – sem os respectivos emplacamentos.

Em seguida, em buscas pela residência de dois dos indivíduos foram localizadas: certa quantidade de drogas, bem como dinheiro, balança de precisão, embalagens para o preparo de entorpecentes.

Diante do exposto, a dupla residente no imóvel foi presa e apresentada na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça. O terceiro indivíduo foi ouvido e liberado.