ROCAM localiza motocicleta furtada em Votuporanga

Veículo havia sido furtado horas antes, sendo encontrado abandonado na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, na zona norte da cidade.

Nesta sexta-feira (15), policiais militares de ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento pela zona norte de Votuporanga/SP, cientes de que uma motocicleta havia sido furtada naquele final de tarde; em seguida, quando pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes, localizaram a Honda/CG, na cor preta, próximo à calçada com sinais de abandono e, ao procederam pesquisa de emplacamento via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), constataram ser o veículo produto de furto.

Diante do exposto, a motocicleta foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi registrada a apreensão e devolução ao proprietário.