Força Tática detém adolescentes por tráfico de drogas em Votuporanga

Indivíduos foram apreendidos próximo do cruzamento das ruas Paulo Moretti com a Rio Araguaia, na zona norte da cidade.

Na noite desta segunda-feira (13), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP, quando no cruzamento das ruas Paulo Moretti com a Rio Araguaia, avistaram dois indivíduos, sendo que um deles ao perceber a presença da equipe, pulou um muro de uma residência desabitada, sendo rapidamente acompanhado e abordado dentro da casa – com ele, havia uma pochete, contendo 17 porções de maconha; quatro pedras de crack, todas prontas para serem comercializadas, além de dinheiro e apetrechos usados para embalar e fracionar o entorpecente.

De acordo com informações, com o outro indivíduo, após busca pessoal foi localizado uma porção de maconha e uma certa quantia de dinheiro.

Diante do exposto, foi dado voz de apreensão aos menores, que foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados na presença de seus respectivos responsáveis.