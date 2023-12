Polícia apreende mais de três toneladas de maconha em rodovia

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 3,5 toneladas de maconha, na rodovia Assis Chateaubriand, na tarde da última sexta-feira (9/12), em Regente Feijó, na região de Presidente Prudente (SP).

O flagrante é mais uma ação da Operação Impacto. De acordo com os policiais, uma carreta semirreboque foi abordada na pista. Na vistoria, a grande quantidade do entorpecente foi encontrada no compartimento de carga sob sacos de arroz.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, um carro que seguia na frente do semirreboque, conhecido popularmente no crime como “batedor”, que faz a função de “avisar” sobre fiscalizações em rodovias, também foi apreendido.

Os motoristas da carreta e do carro, de 46 e 31 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. SBT Interior