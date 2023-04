Um idoso de 82 anos arremessado contra um pneu em uma oficina mecânica de Registro, no interior de São Paulo, morreu em decorrência de uma fratura no fêmur, ocasionada pela queda após a agressão. A vítima chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o genro, sem respostas o idoso questionou: Você está surdo?, momento em que o homem teria saído do imóvel e o agredido. A filha Adriana contou que não foi só um empurrão, que testemunhas viram mais: “Meu pai foi erguido pelo colarinho e jogado igual a um saco de batata”.

Após ter sido jogado em um pneu, Laerte teria levado chutes e sido ameaçado. “Todas as testemunhas ouviram, ele [agressor] falando assim: Eu vou te matar, seu velho nojento. Foi muito chocante”, contou.

Logo após as agressões, que aconteceram no dia 29 de março, Laércio foi levado ao Hospital São João, em Registro (SP). Devido à gravidade das fraturas, o idoso precisou ser transferido para o Hospital Regional da cidade, onde passou por cirurgia. Após complicações causadas pelas lesões, ele morreu em 1 de abril.

Adriana acrescentou, ainda, que, antes de falecer, não deu tempo do pai dar um depoimento à polícia. No entanto, ela contou que Laércio chegou a relatar aos familiares o que teria acontecido.

“Ele falou assim: Filha, foi uma bobeira, ele me agrediu sem motivo. Um motivo fútil, eu não fiz nada para ele. Foi o que ele falou para nós. [Ele disse] eu não entendi porque ele fez isso, nem nós”, lamentou a filha.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Registro (SP). A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), administração municipal e Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.