Mulher é presa após furtar carteira em Votuporanga

Com V.E.S., de 43 anos, policiais militares recuperaram o objeto contendo cartões bancários, parte do dinheiro e documentos pessoais da vítima.

Uma mulher de 43 anos foi presa por policiais militares suspeita de furtar uma carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e R$ 2 mil em dinheiro, em Votuporanga/SP, na noite de quarta-feira (11).

De acordo com informações, após denúncia via COPOM (Centro de Operações Policiais Militares), uma equipe da corporação abordou V.E.S., e com ela encontrou o objeto.

Questionada sobre o fato, teria confessado o crime. Os documentos foram recuperados, assim como cartões bancários e parte do dinheiro que juntamente com a mulher foram apresentados na Central de Flagrantes.

Na Delegacia de Polícia, após ser ouvida V.E.S., permaneceu à disposição da Justiça.

