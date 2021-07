Rio Preto transforma ginásio de esportes em abrigo para acolher moradores de rua

Cidade aumentou para 80 o número de vagas no abrigo improvisado que também oferece colchões, cobertores e kits individuais de higiene

A Prefeitura de Rio Preto passou de 40 para 80, o número de vagas no Ginásio Municipal Antônio Carlos Natalone, em Rio Preto, que foi transformado em um abrigo para acolher moradores de rua durante a frente fria na região.

Segundo a prefeitura, inicialmente, a capacidade do local foi programada para receber 40 usuários, mas a quantidade de vagas foi ampliada devido o aumento da demanda. Atualmente, cerca de 80 pessoas pernoitam no local, com direito a banho, kits individuais de higiene e alimentação.

Os acolhidos ficam no alojamento das 18 horas às 7 horas do dia seguinte. “Com a previsão de nova frente fria para a região e com o aumento da demanda antes mesmo das baixas temperaturas, esperamos que ainda mais usuários busquem o acolhimento. A ação em parceria faz toda diferença na oferta de serviços e proteção social às pessoas em situação de rua”, comentou a secretária interina da Assistência Social, Carla Ávila.

O trabalho de sensibilização para a saída das ruas é feito diariamente pelas equipes de abordagem social e será intensificado nesta semana devido a chegada da frente fria.

A ação conta com o apoio do Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, da Pastoral do Povo em Situação de Rua e da Comunidade Só Por Hoje, além do Fundo Social de Solidariedade, da Guarda Civil Municipal (GCM) e das secretarias de Esportes e de Saúde.