Araçatuba/SP confirmou na tarde desta sexta-feira (10) mais dois casos positivos do novo coronavírus. Com a atualização, o município tem 16 pessoas com a doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 185 notificações foram registradas. Deste total, 62 estão sendo investigadas e 39 foram descartadas.

Ao todo, há 11 moradores internados em hospitais da cidade. O estado de saúde deles não foi informado pela pasta.

No domingo (5), um homem de 66 anos morreu com suspeita de coronavírus. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com ventilação mecânica.

O paciente estava com suspeita de miocardiopatia dilatada e broncopneumonia. Por conta da piora do estado de saúde, um exame de coronavírus foi feito em um laboratório particular.

Catanduva

Catanduva/SP registrou na tarde desta sexta-feira mais dois diagnósticos positivo de Covid-19. Ao todo, há seis casos confirmados da doença no município.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as pacientes são duas mulheres, de 65 e 45 anos. Ambas tiveram contato com um paciente infectado pelo vírus.

Catanduva também possui duas mortes confirmadas. A primeira vítima é uma idosa, de 87 anos, que estava internada em um hospital particular. A confirmação da doença foi feita no sábado (4).

A segunda morte confirmada é de um idoso, de 85 anos, que estava internado em um hospital do município. Ele recebeu visita de familiares de São Paulo.

Rio Preto

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto/SP informou nesta sexta-feira que foram confirmados quatro novos casos de Covid-19.

Com a atualização, o município totaliza 51 casos positivos para a doença em moradores da cidade.

Assim como Catanduva, a cidade também registra duas mortes confirmadas por Covid-19. A segunda vítima é um homem, de 73 anos, que estava internado desde 31 de março. O idoso teve os primeiros sintomas no dia 18. A pasta informou que o paciente tinha comorbidades, mas não especificou quais eram.