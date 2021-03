Além disso, o funcionamento das escolas municipais, estaduais e particulares foi suspenso. Mercados, açougues, padarias e outros estabelecimentos do ramo precisam fechar as portas aos domingos.

Além disso, o funcionamento das escolas municipais, estaduais e particulares foi suspenso. As aulas serão realizadas somente em sistema remoto. Mercados, açougues, padarias e outros estabelecimentos do ramo precisam fechar as portas aos domingos.

Em geral, o restante do decreto segue as regras e determinações existentes na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.

De acordo com a prefeitura, as medidas foram colocadas em prática por conta do avanço do novo coronavírus e para tentar diminuir a contaminação.

A partir deste sábado, somente as seguintes atividades estão autorizadas a funcionar em Urupês. Confira quais são: