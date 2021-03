Vereador desrespeita autoridade e xinga prefeito de Jales

O vereador Elder Mansueli foi protagonista de uma ação contra o prefeito de Jales Luis Henrique Moreira. Visivelmente alterado, gravou vídeo na manhã deste sábado, dia 6, quando agentes da Vigilância Sanitária faziam orientação no comércio.

Mansueli desrespeitou a autoridade do prefeito chamando a autoridade máxima do município de “moleque” e “vagabundo” e ainda, por várias vezes repetia “me processe”, “mais uma representação a ser enviada para debaixo do tapete pelo Presidente da Câmara Municipal de Jales”.

A atitude do Vereador é clara, incitando violência e desrespeito claramente às normas, (Decoro parlamentar) motivo suficiente para Dano Moral e Cassação do cargo Político.

O vereador ainda desrespeitou o uso correto da máscara e ainda pode ser passivo de multa.