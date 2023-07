Reunião entre gestores discute regionalização da saúde no Noroeste paulista

Evento na Famerp avalia o remanejamento das demandas de média complexidade para hospitais e santas casas da região

Gestores de saúde dos 104 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS-15) reuniram-se nesta terça-feira, 11, no auditório da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) para discutir a regionalização da saúde.

Proposto pelo governo do estado, por meio do secretário de saúde Eleuses Paiva, o projeto tem como objetivo debater as demandas de cada município, bem como a estrutura hospitalar da região, com foco em distribuir de forma mais organizada as internações.

A medida deve desafogar hospitais de alta complexidade, como o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade.

“Identificamos que, enquanto grandes hospitais estão operando com 100% da capacidade, há santas casas com leitos ociosos e com apenas 20% de taxa de ocupação, o que deixa claro o equívoco no fluxo da rede hospitalar”, disse Eleuses.

Além de gestores municipais, a cerimônia de abertura contou com a participação dos deputados estaduais Valdomiro Lopes e Itamar Borges, e da secretária estadual de Esportes, Helena Reis.

Na quarta-feira, 12, continuarão os trabalhos dos grupos para apresentar propostas e relatórios sobre as questões trabalhadas e reapresentação do cronograma de atividades do projeto. Joseane Teixeira joseane.teixeira@diariodaregiao.com.br