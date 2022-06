Retorno das máscaras faz casos de Covid em Rio Preto caírem 40%

Duas semanas após o retorno do uso das máscaras em locais fechados, caiu 40% o número de casos positivos de covid-19 em São José do Rio Preto (SP). Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (15).

Nos últimos seis dias, o município confirmou 3.234 novos casos positivos da doença. No período, nove pessoas perderam a vida para o novo coronavírus. Na última quinta-feira (09), o número de positivados era 5.760 e 13 óbitos.

Agora são 150.014 casos positivos da doença desde o início da pandemia da covid-19. Destes, 139,7 mil pessoas são consideradas recuperadas. No total são 3.093 óbitos no município. Em 2022, a letalidade é de 0,47%.

Hoje, segundo a pasta, 65 pessoas estão internadas com covid-19 nos hospitais da cidade, sendo 26 moradores de Rio Preto e 39 de cidades da região. Entre os moradores da cidade, 14 estão na UTI e 12 estão na enfermaria. Dos moradores da região, 12 fazem tratamentos na UTI e 27 na enfermaria.

A média móvel de casos leves da doença é de 541/ dia.