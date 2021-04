Mortes por Covid-19 em Rio Preto passam de 1,5 mil

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste sábado (3) atualização de casos de mortes por Covid-19 em Rio Preto e, segundo dados, mais 17 mortes foram confirmadas entre os dias 30 de março e 03 de abril. Os dados foram atualizados pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP GRIPE), do Ministério da Saúde, até às 9h30 deste sábado (3).

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, os números da pandemia em Rio Preto sofrem alteração diárias por conta de inconsistências no sistema do governo federal.

Com as confirmações do município e do órgão federal, 1.543 pessoas morreram por Covid-19 em Rio Preto desde o início da pandemia, em março de 2020.

Com relação a quantidade de pessoas infectadas, o boletim epidemiológico do município revelou 383 novos casos entre os dias 12 de março, às 19h00 desta sexta-feira (2), quando os dados foram computados no sistema. Com as atualizações, Rio Preto contabiliza 62.063 resultados positivos para a Covid-19.