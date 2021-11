Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, César Menotti e Fabiano, Felipe Araújo e Daniel sobem aos palcos em Rio Preto no sábado; em Fernandópolis, Henrique e Juliano e Israel e Rodolfo se apresentam na sexta e no sábado

O final de semana será de bastante animação para os amantes da música sertaneja de Rio Preto e região. Em todas as atrações, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação das duas doses ou a dose única contra Covid, além do uso de máscaras e álcool em gel.

Em Rio Preto, Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, César Menotti e Fabiano, Felipe Araújo e Daniel sobem aos palcos no sábado, 27. Em Fernandópolis, Henrique e Juliano e Israel e Rodolfo se apresentam na sexta, 26, e no sábado, 27.

Depois de ser adiado no início do ano passado devido à pandemia do coronavírus, o Butteco do Gustavo do Lima será realizado a partir das 17h no Recinto de Exposições.

Os primeiros a subirem no palco serão César Menotti e Fabiano, às 17h30. Na sequência se apresentam Zé Vaqueiro e Felipe Araújo e Gusttavo Lima encerra a programação do Buteco.

O evento contará com dois setores disponíveis: o Apelido Carinhoso, com praça de alimentação, banheiros, acesso à frente do palco e open bar com água, cerveja, vodka e refrigerante e o Embaixador, com open food, open bar com água, cerveja, vodka, refrigerante, suco e uísque, banheiros, além de acesso à frente do palco.