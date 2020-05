‘Resgate 2’: filme de ação com Chris Hemsworth terá sequência na Netflix

“Resgate” teve a melhor estreia de um filme original na história da Netflix. Segundo projeção da própria plataforma, mais de 90 milhões de lares terão apertado o “play” no filme de ação em suas primeiras quatro semanas no catálogo.

O filme de ação “Resgate”, com Chris Hemsworth, vai ganhar continuação. Como informou o Deadline, o roteirista Joe Russo (conhecido por dirigir “Vingadores: Ultimato” com o irmão, Anthony) assinou contrato com a Netflix para desenvolver o script da sequência, que ainda não ganhou previsão de estreia.

O retorno do diretor Sam Hargrave e do astro Hemsworth ainda não foram acertados, mas a produtora AGBO, comandada pelos irmãos Russo, está “otimista” quanto à possibilidade de ambos toparem a empreitada.

“Resgate” teve a melhor estreia de um filme original na história da Netflix. Segundo projeção da própria plataforma, mais de 90 milhões de lares terão apertado o “play” no filme de ação em suas primeiras quatro semanas no catálogo.

O número é maior que outros sucessos deste ano, como “Troco em Dobro” (85 milhões) e “Esquadrão 6” (83 milhões); e também eclipsa títulos mais antigos da plataforma, como “Bird Box” (80 milhões) e “Mistério no Mediterrâneo” (73 milhões).

Cuidado, spoilers!

“Resgate” mostra como Tyler Rake (Hemsworth) é recrutado para resgatar o filho de um chefão do crime internacional. O pai do garoto, no entanto, está preso, e seus inimigos tentarão impedir o mercenário de completar sua missão de todas as formas possíveis.

A ação frenética se passa em Bangladesh. E o final ambíguo pode permitir a volta de Hemsworth para a sequência da história.

FONTE: Informações | entretenimento.uol.com.br