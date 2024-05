Rodeio profissional e show de Simone Mendes marcam hoje a Expo 2024

Milhares de pessoas passaram pelo Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini no feriado, 22, dia do aniversário de 85 anos de Fernandópolis. Com provas funcionais na Arena Crystal, Leilão de Gado e shows do Netto e Henrique e Clayton e Romário, o dia foi repleto de atrações para toda a família.

Hoje, 23, a partir das 20h, acontece a abertura do rodeio profissional em touros e cavalos com a presença dos peões da Copa Rozeta de Cutiano e da ACR – Associação dos Campeões de Rodeio.

Para rodeio em touros estão confirmadas as boiadas da Cia de Rodeio Neto Taquaritinga e Cássio, Cia de Rodeio Viais e Escatolin. Para a modalidade cutiano estão confirmadas as tropas: Zé Ricardo, Vale da Piedade, Tropa LR e Decão. A madrinheira será Kelly Trindade e o Cowboy. Serão realizadas cerca de 40 montarias por noite com a semifinal no sábado e a grande final no domingo.

Os responsáveis por narrar as emoções da arena, são os locutores de rodeio: Umberto Junior, Daniel Tibiriçá e Rui Junior, que já confirmaram a presença. A locução comercial ficará a sob o comando do competente Vagner Freire e os comentários do Esnar Ribeiro. Os juízes do rodeio são: Carioca e Tião Procópio. O médico veterinário da festa é o Dr. Mileno Tonissi.

Segundo o presidente da comissão, a premiação está avaliada em R$ 60 mil reais. “Os campeões do rodeio em touros e cavalos irão receber R$ 15 mil cada, os segundos lugares R$ 6 mil, os terceiros colocados R$ 4 mil, os quarto colocados R$ 3 mil e os quintos R$ 2 mil”, revela Adriano.

Para fechar a noite com chave de ouro, quem sobe no palco da 55ª EXPO é a cantora Simone Mendes, a dupla Willian e Bidiko e os Dexters.

Os ingressos estão à venda em Fernandópolis no Bartolomeu, em Jales na Banca do Edu, em Votuporanga no Armazém Libanês e pelo site guicheweb.com.br. O valor dos ingressos pode sofrer alterações sem aviso prévio, independente da virada de lote.