Apresentação de Vinicius Louzada, de 5 anos, ocorreu durante o show da cantora no VIVA+ Festival em Olímpia (SP) na sexta-feira (10).

Encantando, a mãe explicou que Vinícius pediu o berrante de presente ao pai, no aniversário dele este ano. Segundo Taila revelou, o menino também ama andar a cavalo e tirar leite das vacas com a ajuda do pai e do avô. Orgulhosa pelo filho, Taila celebrou a conquista do pequeno “boiadeiro” de subir ao palco da cantora e mostrar o talento e simpatia para a multidão. “Ele falou que ficou sem palavras, falou que era um sonho que ela estava realizando. Ele ama ela. Temos muito orgulho e o irmão dele também, sempre incentivando.”. G1