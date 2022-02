Reservatório de Água Vermelha recupera nível de dois anos atrás

O reservatório da Usina de Água Vermelha já está próximo de atingir 50% do volume útil de armazenamento de água para geração de energia elétrica reflexo da temporada de chuvas. De acordo com o boletim diário do ONS – Operador Nacional do Sistema – o reservatório estava ontem, 14, com volume útil de 42,2%. As usinas que compõe o subsistema Grande já estão com níveis mais elevados: Marimbondo em Icem está com 56%. As usinas de Furnas e Mascarenhas Morais, as primeiras do sistema Grande estão com 71% e 74% do volume útil respectivamente.

Desde 2020, o reservatório de Água Vermelha, a última usina do sistema Grande, enfrenta queda no volume útil. O pior índice foi registrado em novembro de 2020, com apenas 1,20% do volume útil, o pior índice em 20 anos. Em 2021, o nível do reservatório andou a maior parte dos meses abaixo de 10%.

Em fevereiro de 2021, em plena temporada de chuvas, o reservatório da usina operada pela AES Tietê estava com 21%, ou seja, metade do volume atual de 42%. Esse volume é comparável ao de fevereiro de 2020 que também estava em 42%.

Para explicar, o volume útil é o efetivamente destinado à operação do reservatório, ou seja, para a geração de energia. O reservatório ainda conta com o chamado “volume morto” que corresponde à parcela do volume total do reservatório inativa compreendido abaixo do nível mínimo operacional (volume útil).

De acordo com a AES, com as chuvas os níveis dos reservatórios vão encher gradativamente. A expectativa é que o reservatório fique cheio ao final do período de chuvas, em abril.

No período crítico da estiagem na região, com o reservatório da Ilha Solteira zerando o volume útil, o efeito podia se estendia até a ponte da Rodovia de Água Vermelha, onde os pilares da ponte ficaram expostos, como mostra a foto. O nível do Rio Grande já está subindo, acompanhando o nível do reservatório de Ilha Solteira.