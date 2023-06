Foi na pequena cidade de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, que uma aposta simples de R$ 5 acertou as seis dezenas do concurso 2.598 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 66.093.916,13 no último sábado (3). As dezenas sorteadas foram: 07 – 14 – 24 – 53 – 58 – 60.