Voluntários do Hospital de Base realizam bazar em prol da instituição

A Associação de Voluntários do Hospital de Base (AVOHB) realiza neste domingo, dia 7, um bazar solidário em prol da instituição. É o lançamento da Boutique AVOHB, um brechó fixo instalado dentro do complexo da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), incentivando a sustentabilidade.

O bazar solidário será das 9 às 17 horas, na Loja Maçônica União Rio-pretenses. Esta é a 1ª edição do bazar no formato aberto ao público. Antes do início da pandemia de Covid-19, a ação era realizada, anualmente, na portaria da emergência SUS para atender pacientes e acompanhantes.

Quem for prestigiar o bazar terá a oportunidade de adquirir peças seminovas e em ótima qualidade a preços a partir de R$ 5. Entre os itens serão vendidos calçados e roupas femininas, masculinas e infantis, além de objetos para jardinagem.

O objetivo é angariar fundos para auxiliar na manutenção do apoio aos pacientes e acompanhantes atendidos pela Funfarme, que engloba o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade (HCM). A instituição realiza atendimento de pacientes de 102 municípios dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) XV, além de outros estados.

“Em um tempo tão difícil, quando as doações diminuíram e a demanda com os pacientes aumentaram muito, estamos em uma corrida contra o tempo na captação de recursos para continuarmos trazendo dignidade, bem-estar fisco, social e emocional de pacientes e acompanhantes atendidos pelo complexo Funfarme. Hoje, mais do que nunca, é necessário termos um olhar mais profundo de amor e compaixão ao próximo, precisamos contar com a ajuda de toda sociedade para continuarmos fiel à nossa missão”, enfatizou Natália Prado, presidente da AVOHB.

“As ações da AVOHB levam carinho e apoio em um momento em que o paciente e seus familiares estão fragilizados. Esse acolhimento é muito importante para o sucesso do tratamento deles. Por isso, colaborar com a associação de voluntários significa nos ajudar a oferecer um atendimento mais humanizado”.

Bazar Solidário

Data: domingo, dia 7 de abril

Horário: das 9 às 17 horas

Endereço: rua Francisco Barbeta Junior, nº 700, Jardim Herculano, (próximo ao Cemitério São João Batista).