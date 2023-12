Regulação de pacientes da Santa Casa de Votuporanga é inovador

Sistema Regula Saúde permite integração em tempo real da rede de Urgência e Emergência

A Santa Casa de Votuporanga revolucionou a gestão de informações de pacientes com a implementação de um novo Sistema de Regulação integrada denominado Regula Saúde. Esse avanço tecnológico não apenas simplifica os processos internos, mas também melhora significativamente a coordenação e eficiência no atendimento aos usuários, proporcionando uma experiência exitosa.

Trata-se de um avanço significativo para a qualidade do atendimento aos pacientes que chegam ao Hospital. A unificação das informações em tempo real permitirá que a equipe de segurança, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Núcleo Interno de Regulação (NIR) e sala de emergência tenham acesso a todos os dados necessários para tomar as melhores decisões para a assistência.

O novo sistema foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia de Informação (TI) levando em consideração a necessidade de unificar e centralizar as informações da jornada do paciente, proporcionando uma visão abrangente. Com a implementação dessa tecnologia avançada, a Santa Casa está elevando o padrão de assistência a um novo patamar.

Utilizado pela Rede de Urgência e Emergência, é possível acompanhar a vinda do paciente, desde a solicitação até sua chegada. Transferências e coordenação de cuidados são facilitadas, agilizando o fluxo de trabalho através da implantação de processos focados no assistido.

Na prática

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência assiste uma emergência que o paciente precisa ser transportado para a Santa Casa, a base do SAMU informa no sistema Regula Saúde o encaminhamento deste paciente, favorecendo uma comunicação efetiva.

Os pacientes provenientes de nossa região de saúde que são transferidos à Santa Casa de Votuporanga, através do SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), também são beneficiados. Issopermite a hierarquização e regionalização das unidades de referências, garantindo a universalidade do acesso, integralidade ao cuidado do paciente e a equidade na utilização dos serviços.

Os serviços informam nome, idade, quadro clínico e origem. O Núcleo Interno de Regulação (NIR), a portaria e a Sala de Emergência da Santa Casa visualizam através do Regula Saúde os dados pertinentes ao processo de admissão e fluxo adequado dos pacientes.

Benefícios

Traz uma série de benefícios para a Santa Casa e para os pacientes, incluindo:

Melhor comunicação entre as equipes: O sistema permite que as equipes se comuniquem com mais eficiência, compartilhando informações de forma rápida e segura.

Maior eficiência no atendimento: O sistema ajuda as equipes a identificar as necessidades do paciente com mais rapidez, o que pode agilizar o atendimento.

Maior segurança do paciente: O sistema permite que as equipes tomem decisões mais seguras, baseadas em dados informatizados.

Funcionalidades-Chave do Sistema

Comunicação Eficiente: A plataforma permite uma comunicação mais eficiente entre os diversos profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente.

Monitoramento em Tempo Real: A equipe de saúde pode monitorar em tempo real a chegada do paciente, facilitando ajustes rápidos no plano de tratamento, se necessário.

Treinamento e Adaptação

A implementação do novo sistema foi acompanhada de um programa abrangente de treinamento para garantir que os profissionais de saúde estejam familiarizados e confortáveis com as novas ferramentas. Isso assegura uma transição suave e minimiza possíveis interrupções no atendimento ao paciente.

“O sistema Regula Saúde é um grande passo para melhorar a qualidade do atendimento à saúde na Santa Casa. O sistema Regula Saúde é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a assistência à saúde”, disse Maraisa Batista Rodrigues, gerente de atendimento.