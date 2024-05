SanSaúde traz workshop prático para papais em junho

“Doce Espera”, que visa ajudar futuros pais a se prepararem para a chegada dos seus bebês

Prepare-se para uma jornada incrível com o novo projeto do SanSaúde, “Doce Espera”, que visa ajudar futuros pais a se prepararem para a chegada dos seus bebês com carinho e confiança. Este workshop prático e informativo está programado para o próximo dia 8 de junho, das 8h às 11h, e é exclusivo para os beneficiários do SanSaúde.

Curso Abrangente para Futuros Pais

O projeto “Doce Espera” oferece um curso completo que abrange desde o pré-natal até os cuidados pós-nascimento, garantindo que os futuros pais estejam bem preparados para todas as etapas desta jornada emocionante.

Inscrições

Beneficiários do SanSaúde interessados em participar podem se inscrever pelo telefone 17 3426-3000 com a enfermeira Luana. Não perca a oportunidade de se preparar para a chegada do seu bebê com todo o carinho e suporte que você merece!

Cuidados Pré-Natais

Na primeira parte do workshop, Nazir de Oliveira, coordenador da Maternidade e Pediatria, irá abordar a importância dos cuidados pré-natais. “Discutiremos exames regulares, uma alimentação equilibrada e práticas de bem-estar. Também falaremos sobre as diferentes opções de parto para que os pais possam tomar decisões informadas”, explica Oliveira.

Primeiros Cuidados com o Bebê

Muitos pais têm dúvidas sobre os primeiros cuidados com o bebê. A enfermeira Luana Prates, idealizadora do “Doce Espera”, reforçou que a ação ensinará práticas simples e essenciais, como carregar o bebê com segurança, dar banho e trocar fraldas. “Realizadas com confiança, essas atividades podem transformar esses momentos em experiências tranquilas e agradáveis, fortalecendo o vínculo com o bebê”, complementa.

Suporte Pós-Nascimento

O período pós-nascimento pode ser desafiador, mas o SanSaúde oferece suporte completo. “Incluiremos dicas sobre sono do bebê, amamentação e adaptação à nova rotina familiar. Queremos que os pais se sintam seguros e apoiados”, afirma um dos enfermeiros do curso. Gessimária Ramos, enfermeira obstétrica, falará sobre aleitamento, enquanto a psicóloga Larissa Semenzato abordará o puerpério.

Envolvimento de Toda a Família

Reconhecendo que a criação de um filho é uma jornada que pode ser enriquecida com o apoio de amigos e familiares, o curso é aberto a todos os beneficiários que desejam participar desse momento especial. “Queremos envolver toda a família, garantindo que todos estejam prontos para apoiar os novos pais. Convidamos pais, avós e toda família beneficiária para essa manhã especial”, destaca Luana Romano, gerente do SanSaúde.

O workshop será realizado nas instalações do SanSaúde, um ambiente acolhedor e preparado para receber todos com o maior prazer. Estamos ansiosos para compartilhar esse momento especial e ajudar a tornar essa experiência única e inesquecível.