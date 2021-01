Com 69% de ocupação de UTI, região fica próxima da fase laranja

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dados do Governo de São Paulo atualizados na tarde desta quarta-feira (13) mostram que a região de Rio Preto está no limite para regredir para fase laranja do Plano São Paulo. O índice de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 69%.

A próxima divulgação das fases do Plano SP será nesta sexta-feira (15).

Para regredir para fase laranja, a região precisa atingir ocupação de 70%. Atualmente, as regiões de Sorocaba, Registro, Marília e Presidente Prudente estão enquadradas na fase laranja.

Nesta fase, por exemplo, fica proibido atendimento presencial em bares. Fica liberado apenas para delivery ou retirada no local.