Registros de roubos seguem em queda no Estado de SP

As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que os registros de roubos seguem em queda e os furtos têm alta no acumulado anual no estado de São Paulo. Os números oficiais do governo estadual mostram que houve redução nas duas modalidades de crime no comparativo entre os meses de novembro de 2022 e 2023.

Os dados do próprio governo apontam que, no acumulado do ano, houve redução de 5,3% nos roubos em geral (de 221 mil para 209 mil). Já em relação ao mês de novembro, especificamente, a queda foi de 12%, passando de 21 mil para cerca de 18 mil casos. Roubos são crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a vítima, diferentemente dos furtos.

Apesar da queda em geral, houve aumento, entretanto, nos registros de roubos de carga especificamente em novembro, passando de 546 para 571 (4,6%). Na capital paulista, o crescimento foi de 9,6% nos roubos de carga, passando de 260 para 285.

Em relação aos furtos, o acumulado de 2023 traz números maiores que os de 2022. No ano passado, foram 515 mil registros até novembro, ante 529 mil agora (2,8% de aumento). No mês passado, especificamente, foram cerca de 600 casos a menos (queda de 1,3%), na comparação com igual período de 2022.

Na capital paulista, os furtos permanecem em alta no acumulado do ano (7,1%), de 214 mil para 229 mil. Na comparação entre os meses de novembro de 2022 e 2023, há uma variação de 0,4% para mais. Metrópoles