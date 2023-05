Acidente em rodovia da região deixa mulher em estado grave e outros 5 feridos

Um acidente registrado na tarde deste sábado, dia 27, na Rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao bairro rural do Caxi em Fernandópolis, deixou uma mulher gravemente ferida, além de outras cinco pessoas.

Todas as vítimas estavam em uma caminhonete quando o motorista teria perdido o controle da direção e capotado além do acostamento.

Uma das mulheres que estava na cabine ficou gravemente ferida e teve que ser intubada pelos paramédicos do SAMU que atenderam a ocorrência, além do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis.

A mulher intubada foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis e as demais vítimas levadas a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

Além do motorista, três mulheres estavam na cabine e dois adolescentes na carroceria do veículo. Com o impacto os menores foram arremessados.