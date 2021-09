“A categoria ‘seca’ é feita com base no índice que mede a chuva e evaporação efetiva, baseados em dados de estações meteorológicas; de satélites e de estações hidrológicas, considerando totais e anomalias de chuvas, níveis dos rios e reservatórios e condições de vegetação”, explicou o Departamento.

E o quadro não vai mudar nos próximos dias. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), só deve chover em Rio Preto no próximo domingo, 26, mas não há a mesma previsão para segunda-feira, 27.

Nesta quarta-feira, 22, começa a primavera. De acordo com Thiago Guerreiro Ferreira, meteorologista do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), da Unesp, ela é uma estação de transição. “A gente vai sair do período seco do inverno e transitar em direção ao período chuvoso do verão”, afirma.

Segundo ele, estão previstas chuvas dentro da normalidade, bem como a temperatura – temperatura esta que vem castigando os moradores da região. Em Rio Preto, termômetros não oficiais chegaram a marcar 44 graus. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), às 15h, registrou 40,7 graus, a mais alta do ano, e 17% de umidade relativa do ar, bem distante dos 60% preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideais à saúde humana.