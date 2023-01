FATALIDADE: catador de recicláveis morre atropelado em rua de Votuporanga

Uma fatalidade marcou Votuporanga neste sábado, 21. Um aposentado de 82 anos de idade, morreu de forma trágica ao ser atropelado por um veículo na manhã deste sábado.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o aposentado Silvio Bataielo – 82 anos, bastante conhecido em Votuporanga, estava trabalhando empurrando o seu carrinho utilizado pare recolher material reciclado na cidade, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos pela Polícia, foi atropelado por um veículo.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, no cruzamento das ruas Venezuela com a Ponta Porã – bairro San Remo e, conforme o que a reportagem do votunews apurou, com o violento impacto no carrinho, o senhor foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra um poste de energia elétrica, falecendo no local do acidente.

Imediatamente, a equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito no local do acidente. O corpo do aposentado foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) IML de Votuporanga e, após os exames necroscópicos foi liberado aos familiares para o velório e o sepultamento.

VELÓRIO:

De acordo com familiares, o corpo do senhor Silvio Bataielo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 17 horas, deste sábado, e o sepultamento ocorrerá neste domingo, às 10 horas, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

O aposentado era divorciado, trabalhava como catador de reciclável, deixa os filhos: Mauro Bataielo, Marcos Bataielo, Antônio Bataielo, Eliana Bataielo ( em memória), Júnior Bataielo e Cláudio Bataielo, além de 12 netos e quatro bisnetos.

REPORTAGEM: Votunews