Palácio 8 de Agosto: duas décadas de história e compromisso com Votuporanga

Na última quarta-feira, dia 5, Votuporanga celebra um marco significativo com o 20º aniversário do Palácio 8 de Agosto – sede da Câmara Municipal, um símbolo duradouro de governança e compromisso comunitário.

Inaugurado no dia 5 de junho de 2004, o prédio sediado na rua Venezuela – bairro Vila América, tornou-se o coração pulsante do poder legislativo local. O prédio foi construído sob a gestão do então presidente/vereador Silvio Carvalho de Souza, o Silvão, no mandato do ex-prefeito Carlão Pignatari.

A história deste monumento arquitetônico remonta a décadas de mudanças com a Câmara Municipal compartilhando espaços com a Prefeitura e até mesmo ocupando o antigo prédio do Fórum da Comarca.

Desde sua inauguração, o Palácio 8 de Agosto se tornou não apenas uma sede do Legislativo votuporanguense, mas um farol de progresso e engajamento cívico para a comunidade votuporanguense.

Reconhecida como a “Casa do Povo Votuporanguense”, a sede da Câmara Municipal na Praça Vereador Viana Filho, na Vila América, não só representa uma conquista física, mas também simboliza a evolução do poder legislativo local.

Desde sua fundação, no longínquo 1948, a jornada da Câmara Municipal foi marcada por várias mudanças de localização, até a construção do Palácio 8 de Agosto.

Com uma área de mais de 1700 m², o Palácio 8 de Agosto não é apenas uma sede, mas um centro de atividades políticas e comunitárias.

O Plenário “Dr. Octávio Viscardi” é palco não apenas de sessões ordinárias semanais, mas também de eventos comunitários e palestras educacionais, promovendo um espaço para o diálogo cívico e a participação popular.

Cada vereador do Legislativo local possui um gabinete equipado para atender às necessidades da população, enquanto a sede em si exemplifica os mais altos padrões de sustentabilidade, com um sistema fotovoltaico de microgeração distribuída de energia solar e um arquivo mantido para preservar a rica história da cidade.

O Memorial do Legislativo “Vereador Aguinaldo de Oliveira”, inaugurado em dezembro de 2020, pelo então presidente da Câmara – Mehde Meidão – decano da Casa de Leis é um testemunho do compromisso da Câmara em preservar sua história.

Com objetos, documentos e fotografias do acervo da própria Câmara Municipal, o memorial oferece uma visão do passado glorioso e das conquistas do município, graças ao apoio generoso de famílias tradicionais de Votuporanga, que contribuíram com a doação de peças valiosas para enriquecer este tesouro cultural.

O 20º aniversário do Palácio 8 de Agosto é mais do que uma celebração de uma sede; é um lembrete da importância da dedicação ao serviço público e do papel vital que cada cidadão desempenha na construção de uma comunidade mais forte e unida. “Que esta data histórica inspire futuras gerações a continuar o legado de progresso e prosperidade para Votuporanga e além. Somos sede regional, uma Câmara que é sede de grandes debates e conquistas para a nossa cidade, referência no interior de nosso Estado”, destacou o atual presidente da Casa de Leis – vereador Daniel David.