Dengue: Secretaria da Saúde alerta para sintomas mais graves e reforça sobre cuidados

Equipes de agentes de saúde intensificaram o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti

O período chuvoso combinado com as temperaturas elevadas já deu sinais de que o novo ciclo da Dengue está próximo. E para este novo ciclo as previsões da Secretaria da Saúde não são boas, já que o Município foi alertado pela Secretaria de Estado da Saúde de que os sintomas clínicos da doença devem ser mais graves. Independente das causas dessa mudança, as equipes de agentes de saúde já intensificaram o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti em Votuporanga.

O trabalho ganhou o reforço de cerca de 100 Agentes Comunitários de Saúde que passaram a atuar em conjunto com os Agentes de Combate às Endemias. A intenção é eliminar qualquer tipo de criadouro de quintais e demais áreas da cidade para evitar o acúmulo de águas de chuva. “Desde julho iniciamos o Arrastão, que são as visitas nas casas para orientação dos moradores sobre os cuidados a serem tomados para evitar a proliferação do mosquito. Nossas equipes também verificam os imóveis em busca de criadouros para que sejam eliminados, mas essa responsabilidade precisa ser de cada cidadão e tem que ser feita todos os dias, principalmente neste período que iremos entrar com maiores volumes de chuvas”, explicou a chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.

Finados

Na próxima semana, por conta do Dia de Finados (2/11), profissionais da Secretaria da Saúde também percorrerão os Cemitérios para orientar a população sobre os objetos que possam acumular água. “Os Cemitérios são locais estratégicos que fazem parte da nossa inspeção rotineira, no entanto, por conta da data, faremos um trabalho mais intenso nos dias que antecede e, também, posterior ao feriado, para verificação e eliminação de possíveis criadouros. Mas, novamente, pedimos a conscientização das pessoas para que não deixem plantas com plásticos ou qualquer outro objeto que possa servir de criadouro para o mosquito”.

Sintomas

Além da Dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite Chikungunya e Zika e todos os sintomas são semelhantes. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais clássicos são: febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais. A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

Prevenção

Como todos sabem, a prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar água parada, esvaziar garrafas, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água são algumas iniciativas básicas para evitar a proliferação do mosquito. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.