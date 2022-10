POPULAÇÃO RECEBE AMBULÂNCIA ADQUIRIDA POR MEIO DE RECURSOS ECONOMIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

A tarde desta segunda-feira (2410) marcou uma aliança vitoriosa que traz benefícios diretos para o serviço público da Saúde no município. A Prefeitura de Votuporanga comprou e entregou à população uma ambulância adquirida por meio de recursos devolvidos pelo Poder Legislativo após economia de gastos realizada por funcionários e vereadores.

A entrega ocorreu na frente do Palácio 8 de Agosto e contou com presenças do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, do prefeito Jorge Seba, demais vereadores, secretários municipais, colaboradores da Câmara e a imprensa. Segundo o prefeito, trata-se de veículo adequado para o transporte de pacientes, com duas macas.

“Votuporanga é diferenciada. Executivo e Legislativo são poderes independentes, mas pensamos em um intuito só, que é a população de Votuporanga. Parabéns Câmara Municipal, parabéns prefeito e parabéns para a nossa população”, destacou Serginho da Farmácia, presidente da Câmara Municipal de Votuporanga.

O veículo foi adquirido com recurso devolvido pela Câmara Municipal referente a economia feita no exercício de 2021 à Prefeitura de Votuporanga.