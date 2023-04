Região registra superávit comercial de US$ 347,7 milhões no primeiro trimestre de 2023

As exportações das 102 cidades atendidas pelo Ciesp Noroeste Paulista tiveram crescimento de 42,5% em relação ao mesmo período de 2022.

A balança comercial do noroeste paulista fechou o primeiro trimestre de 2023 com saldo positivo de US$ 347,7 milhões, valor que compreende às 102 cidades atendidas pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – regional Rio Preto (Ciesp Noroeste Paulista).

Quando analisadas separadamente, as 102 cidades abarcadas pelo Ciesp Noroeste Paulista totalizaram US$ 438,9 milhões em exportações de janeiro a março de 2023, um aumento de 42,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações somaram US$ 91,2 milhões, um crescimento de 21,4% frente ao mesmo período de 2022. O superávit comercial foi de US$ 347,7 milhões.

Os principais itens exportados foram açúcares e produtos de confeitaria (59,9%), carnes e miudezas, comestíveis (12,6%) e preparações alimentícias diversas (8,2%). Por outro lado, as importações foram de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (32,8%), peixes e crustáceos, moluscos (23,2%) e leites, laticínios e ovos de aves (11,6%).

“Esses números são bem expressivos e mostram que começamos muito bem o ano. Ver nossa região registrando um superávit em comparação ao ano passado, nos motiva ainda mais a continuar o trabalho que vem sendo feito, pois a indústria é o braço forte do Brasil” enfatizou Aldina Clarete D’Amico, diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista.

No período analisado, os destinos mais importantes das exportações de São José do Rio Preto foram China (9,4%), Marrocos (8,6%) e Argélia (6,7%). Por sua vez, as compras da regional tiveram como principais origens China (16,6%), Chile (14%) e Alemanha (5,5%).