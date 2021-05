ELEKTRO LEVA PROJETO ENERGIA MAIS EFICIENTE PARA GASTÃO VIDIGAL

Mais de 1.000 lâmpadas serão entregues a 200 famílias do município

O projeto “Energia Mais Eficiente” é uma iniciativa da Elektro que realiza ações de eficiência energética nas comunidades de baixo poder aquisitivo e instituições públicas da área de concessão da distribuidora. O projeto que conta com o apoio da Prefeitura local, chegará a Gastão Vidigal na terça-feira (4) onde permanecerá até o dia 8 de maio. A ação voltada para os clientes residenciais irá ocorrer na unidade móvel (foto). Nela o cliente realizará a troca de até 5 (cinco) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas.

A equipe itinerante percorrerá vários pontos da cidade como os bairros: Monte Verde, Novo Brioso, Ipês 1 e 2, entre outros, realizando a troca de lâmpadas, visando atender ao maior número de famílias. Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou morar em comunidades de baixo poder aquisitivo no município de Gastão Vidigal, não possuir débitos com a concessionária, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

Para evitar a propagação do Coronavírus é obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Energia Mais Eficiente

Os recursos utilizados no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as Prefeituras e entidades locais nos municípios contemplados. O projeto “Energia mais Eficiente” permanecerá em Gastão Vidigal até o dia 8 de maio, com atendimento conforme cronograma abaixo:

PROGRAMAÇÃO – Projeto Energia Mais Eficiente em Gastão Vidigal

Data: 4 a 8 de maio

Horário: 9h às 18h

Local: Itinerante