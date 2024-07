Formação profissional: Prefeitura e SEST SENAT divulgam cursos gratuitos para o segundo semestre

Serão ofertadas 84 vagas divididas em seis qualificações; interessados devem realizar suas inscrições na unidade do SEST SENAT

Estar atualizado e com uma formação profissional de qualidade é fundamental para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar-se em uma nova área. Com este intuito, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) e o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgam 84 vagas divididas em seis cursos gratuitos em diversificadas áreas.

As inscrições podem ser feitas no SEST SENAT, que fica na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Parque Santa Felícia. De segunda a quinta-feira, o atendimento é das 7h às 18h30; na sexta-feira, das 7h às 17h30; e, no sábado, das 7h às 11h30.

Capacitação para Frentistas

Previsto para ser realizado de 12 e 13 de agosto, das 18h30 às 22h, com os módulos: Características da profissão; Competência pessoais e profissionais; Serviço operacional do frentista; Procedimentos de manutenção dos postos revendedores; Conferência de qualidade do produto; Riscos; Ações de prevenção e combate a incêndio. Para este curso são ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

NR 20 – Básico – Classe III

Previsto para ser realizado nos dias 14 e 15 de agosto, das 18h às 22h, com os módulos: Inflamáveis: Características, Propriedades, Perigos e Riscos; Controles Coletivo e Individual para Trabalhos com Inflamáveis; Fontes de Ignição e seu Controle; Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; Conteúdo Prático: Conhecimentos e Utilização dos Sistemas de Segurança contra Incêndio com Inflamáveis. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Básico para Operador de Empilhadeira

Previsto para ser realizado de 19 a 22 de agosto, das 13h às 17h, com os módulos: Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos: segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; Procedimentos em situação de emergência e noções sobre prestação de primeiros socorros; entre outros. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

Previsto para ser realizado de 12 a 15 de agosto, das 18h às 22h, com os módulos: Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Procedimentos em situação de emergência; Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento; Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento. Para este curso são ofertadas oito vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Logística – Conceitos e Aplicações

Previsto para ser realizado de 26 a 30 de agosto, das 18h30 às 22h, com os módulos: Definição e Importância da Logística; Objetivos e razões para o surgimento da logística: curvas de custos logísticos, conceito de trade-off; A cadeia logística; As Atividades Logísticas: Atividades Primárias da Logística: Processamento de Pedidos, Manutenção de Estoque e Transporte; Atividades de Apoio a Logística: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação do produto e manutenção de informação; A evolução da logística. Para este curso são ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos.

Capacitação em Agentes de Portaria

Previsto para ser realizado de 12 a 23 de agosto, das 17h40 às 22h, com os módulos:

Qualidade na prestação de serviços; Técnicas Profissionais de um Porteiro de Edifício; Atribuições e Responsabilidades de um Porteiro; Noções de Segurança no Trabalho; Noções de Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a Incêndios. Para este curso são ofertadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos.

O telefone para mais informações é o (17) 3585-0980 ou (17) 3406-1488, ramal 29.