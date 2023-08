Foram registrados 36,3°C nos termômetros nesta quarta-feira (23), de acordo com dados do Ciiagro

A região de São José do Rio Preto (SP) marcou 36,3°C na tarde desta quarta-feira (23), de acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). Segundo o engenheiro civil e sanitarista José Mário Ferreira de Andrade, esta é considerada a temperatura mais elevada para o mês de agosto nos últimos 15 anos. A temperatura média de Rio Preto em agosto, último mês do inverno, no ano é 25,2°C.