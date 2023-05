Rede Municipal de Votuporanga promove ação “Educar e Amar”

É uma iniciativa da Secretaria Municipal da Educação que está sendo desenvolvida em todas as escolas da rede municipal

O Prefeito Jorge Seba com a Secretaria de Edução de Votporanga está promovendo a ação “Educar é Amar”, uma campanha que teve início nos CEMEIS José Modesto Cazeca e Terezinha Guerra. O objetivo é aproximar as famílias das escolas e dialogar sobre a importância da segurança, prevenção e cuidados com as crianças, tanto em casa quanto na sala de aula.

É inovador e um avanço para a nossa educação que aproxima as famílias em nossas escolas, uma oportunidade de dialogar com os pais sobre a segurança das nossas crianças e debater idéias para que juntos possamos trabalhar para avançar”, disse o Secretário Marcelo.