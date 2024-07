SP deposita R$ 180 milhões para escolas investirem em melhorias

O Governo de São Paulo transferiu nesta semana R$ 180 milhões às escolas estaduais e diretorias regionais de ensino por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Os repasses da Secretaria Estadual da Educação foram enviados diretamente à conta das Associações de Pais e Mestres (APMs).

A direção de cada escola, de acordo com a sua demanda e realidade, tem autonomia para aplicar os recursos do PDDE em manutenção, reparos e adquirir materiais de uso cotidiano de alunos e professores. Do total, R$ 140 milhões foram destinados diretamente às escolas e R$ 40 milhões às diretorias de ensino para atendimento às unidades de ensino com APMs bloqueadas.

“Cabe a cada unidade escolar destinar esse dinheiro diante da sua necessidade. Os reparos podem ser feitos, inclusive, durante o recesso escolar, para a recepção dos estudantes na volta às aulas. Por meio do PDDE, a Seduc-SP dá à direção escolar e à APM autonomia para escolher como esse dinheiro será investido para que a escola seja um espaço de aprendizado e também de boa convivência para alunos e profissionais da Educação”, afirma o secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva.

As aulas do segundo semestre começam em 29 de julho nas mais de 5.000 escolas estaduais da rede.

R$ 1 bilhão em obras em escolas

O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 1,032 bilhão em obras de infraestrutura na Educação de janeiro de 2023 a junho deste ano. O aporte financeiro foi alcançado em tempo recorde: apenas 18 meses. O montante equivale a aproximadamente o valor total investido entre 2019 e 2022, quando o Estado investiu R$ 1,055 bilhão em melhorias.

Em um ano e meio de gestão, foram entregues 1.261 obras em escolas e creches públicas nos 18 meses da atual gestão. Mais de 650 mil alunos de 327 cidades foram beneficiados pelas intervenções. O Estado investiu em reformas completas de escolas estaduais, em melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e sala de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e em adequações para acessibilidade, além da entrega de 44 creches municipais.