Tradicional rede de sorvetes de Rio Preto tem lojas em quatro estados

Depois de 25 anos de atividade, a rede de sorveterias Dio Madona anunciou, em um post nas redes sociais, o encerramento das suas atividades. Famosa pelo preço competitivo dos picolés e potes de sorvete em massa, a empresa tem uma trajetória bastante tradicional em Rio Preto e os produtos são presença frequente em eventos como churrascos e festas com crianças.

No último sábado, 29, a empresa publicou no Instagram uma mensagem lamentando o fim de uma história de 25 anos. A marca ainda afirmou aos clientes que ainda dá tempo de sentir o gostinho dos “incomparáveis ituzinhos recheados, se deliciar com tudo que tem direito nas pistas self service ou até mesmo levar um potão de sorvete pra casa!”

Para isso, basta consultar, por meio de mensagem no Instagram da empresa, as lojas com estoque disponível. A mensagem dizia ainda: “Nosso muito obrigado a todos os clientes, colaboradores e parceiros que nos acompanharam até aqui!”.