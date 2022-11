Santa Casa de Votuporanga sedia curso sobre reanimação neonatal

Capacitação foi direcionada para médicos e alunos do sexto ano de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia



Com política de incentivo à capacitação contínua dos colaboradores e corpo clínico, a Santa Casa de Votuporanga sediou o curso teórico prático de reanimação neonatal em parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A capacitação foi realizada em quatro dias, no anfiteatro do RH da Instituição e no Espaço Unifev Saúde.



O público-alvo foi formado por médicos, alunos do sexto ano de Medicina e profissionais de saúde (Enfermagem e Fisioterapia). Os participantes aprenderam os procedimentos em recém-nascidos com idade igual ou maior de 34 semanas, conforme as novas diretrizes 2022 da SBP. A carga horária foi de oito horas, com duas aulas teóricas e quatro práticas. Nas atividades técnicas, manequins de ventilação, de intubação e balões autoinfláveis.



Entre os assuntos, problemas mais frequentes relacionados à reanimação do recém-nascido (RN); procedimentos na sala de parto; acesso umbilical; ventilador mecânico manual em T e muito mais.

A responsável técnica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa e responsável pela gestão de cuidados, Lara Galvani Greghi, destacou a importância da capacitação. “É preconizado que todos os profissionais que atuam no nascimento sejam qualificados pelo curso”, afirmou.



A UTI Neonatal oferece um serviço essencial para os pequenos pacientes do Hospital, com um ambiente acolhedor e seguro, oferecendo qualidade e humanização nos 10 leitos que são disponibilizados no setor. A média de atendimento mensal é 15 bebês. “Nossa unidade muito nos orgulha, pela referência no atendimento. Este curso veio somar na educação continuada que é feita no Hospital para os profissionais que atuam na sala de parto e assistência neonatal”, finalizou.