Defesa Civil faz alerta de frio e temporais no Estado de São Paulo

Órgão emite aviso para queda brusca de temperatura na região de Votuporanga

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre amanhã (01/11) e sexta-feira (04/11), uma intensa massa de ar polar avançará em todo o território paulista, provocando queda acentuada de temperatura, havendo momentos de frio intenso, inclusive na região de Rio Preto.

A sensação térmica pode ser ainda mais baixa dependendo da região. O alerta também esclarece que o frio intenso virá acompanhado de ventos fortes, podendo atingir velocidade de até 70km/h.

“Assim, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e àquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras.”, diz o aviso