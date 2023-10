Rapaz morto a tiros no Pozzobon é suspeito de participar de roubo em loja de celulares

O rapaz morto com pelo menos dois tiros na tarde deste domingo, é suspeito de ser um dos autores do roubo praticado contra uma loja de celulares no bairro Pozzobon. O assalto a mão armada aconteceu por volta das 15 horas, da última quinta-feira, em uma loja de venda e manutenção de celulares localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon.

Diante do crime, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Pró-Povo, a Polícia Militar deparou-se com uma motocicleta Honda CG 160 Fan de com prata, e cientes que uma motocicleta com as mesmas características teria sido usada para o cometimento de roubo a estabelecimento comercial (loja de celulares), os policiais decidiram abordá-lo e após o sinal de parada, o condutor começou a se evadir em alta velocidade pelas ruas do bairro, cometendo várias manobras perigosas, sendo que em determinado momento foi abordado tentando esconder a moto em meio a mata, onde foi contido e abordado.

Através da abordagem, foi confirmada que essa foi a moto utilizada no roubo, sendo um dos autores desse crime I.S.B.C de 30 anos, e que pegou emprestado a motocicleta para o cometimento do roubo a troco de entorpecentes. I.S.B.C. foi abordado rua Rio Solimões questionado, decidiu permanecer calado.

Diante das informações e filmagens identificando I como autor do roubo, foi conduzido as partes juntamente com a motocicleta até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a delegada plantonista indiciou I.S.B.C por roubo.

