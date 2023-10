Academia de Defesa Pessoal Militar entrega 120 litros de leite ao Lar São Vicente de Paula

Foram 120 litros de leite, itens de higiene pessoal e outros mantimentos arrecadados através de uma campanha promovida pelas crianças da academia

Na manhã desta sexta-feira, as crianças da Academia de Defesa Pessoal Militar de Votuporanga protagonizaram um gesto de solidariedade ao visitarem o Lar São Vicente de Paula. Acompanhados pelo cabo Darlei Malavasi e sua equipe, os pequenos entregaram 120 litros de leite, itens de higiene pessoal e outros mantimentos arrecadados através de uma campanha promovida pela própria academia.

O momento foi de aprendizado e emoção para as crianças, que puderam vivenciar a importância do amor ao próximo e o respeito pelos idosos. A equipe da Academia de Defesa Pessoal Militar se sente grata por ter tido a oportunidade de proporcionar experiências únicas na vida dessas crianças, e o cabo Darlei Malavasi não poupou elogios aos pais por terem confiado nesse projeto e permitido que seus filhos aprendessem sobre esses valores fundamentais.

O cabo informou ao votumais.com.br também fez questão de agradecer a Aline, responsável pelo Lar São Vicente de Paula, por abrir as portas da instituição e permitir que as crianças conhecessem de perto o lindo trabalho realizado com os idosos. Esse encontro encheu a todos de esperança e mostrou, mais uma vez, como pequenos gestos podem fazer a diferença na vida de quem precisa.

A ação solidária da Academia de Defesa Pessoal Militar de Votuporanga é um exemplo a ser seguido, inspirando outras iniciativas de caridade e fortalecendo a noção de que cada um de nós pode, de alguma forma, contribuir para construir um mundo melhor. Através dessa ação, as crianças aprenderam a importância de se preocupar com o bem-estar do próximo e a valorizar os idosos, que tanto têm a ensinar e transmitir.

Que essa visita ao Lar São Vicente de Paula sirva como uma lição para todos nós e nos incentive a praticar a solidariedade em nosso cotidiano. Pequenos gestos podem transformar vidas e é essencial cultivarmos o amor ao próximo em nossos corações. Parabéns à Academia de Defesa Pessoal Militar de Votuporanga e a todos os envolvidos nessa nobre iniciativa!