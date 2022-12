Fundo Social de Votuporanga conclui entrega de mais de 1,7 mil kits natalinos a famílias em vulnerabilidade

Distribuição foi realizada por intermédio das entidades e instituições religiosas.

A campanha Natal Luz e Esperança do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga entregou, neste ano, mais de 1,7 mil kits natalinos a famílias em vulnerabilidade por intermédio de entidades e instituições religiosas. Desde o início do mês, a presidente do Fundo Social, Rose Seba, visitou diversas instituições para entregar os kits que estão sendo repassados às pessoas mais carentes assistidas pelas entidades.

Os itens que compõem os kits natalinos são alimentos típicos desta época de final de ano como panetone, refrigerante, biscoito, caixa de bombom, macarrão, massa de tomate, entre outros. Todos os kits foram arrecadados pelo Fundo Social por meio de doações junto a supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.

“Iniciamos com essa ação no ano passado e neste ano tivemos um número maior de kits arrecadados, graças à solidariedade dos nossos parceiros. Fico muito feliz de saber que podemos contar com pessoas solidárias para aumentarmos, cada vez mais, a nossa corrente do bem. Com essa ação, encerramos o ano com chave de ouro”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba.