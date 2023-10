Rapaz fica gravemente ferido em acidente em queda de motocicleta

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, por volta das 11h30, no cruzamento das avenidas José Marão Filho e Vale do Sol, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o condutor de uma motocicleta transitava pela marginal José Marão Filho, quando foi acessar a rotatória sentido a avenida Vale do Sol, quando por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, perdeu o controle da direção da motocicleta, vindo ao solo sofrendo ferimentos graves.

Imediatamente, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e chegaram ao local para socorrer a vítima. O rapaz foi socorrido ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Reportagem: www.votunews.com.br