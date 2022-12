Casal é preso por tráfico em operação da Polícia Militar

Um casal foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis durante uma operação realizada na tarde desta segunda-feira, dia 5, próximo a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

As prisões iniciaram após os PMs se depararam com o veículo VW/Gol, tendo no interior duas pessoas, sendo que um deles fez contato com um rapaz em uma bicicleta, pegando uma porção de maconha.

O veículo seguiu em direção ao bairro Rosa Amarela, e ao perceberem a presença dos policiais, um deles tentou dispensar algo, momento que foram abordados pela PM. No interior do carro está uma porção desembalada. O passageiro acabou confessando que comprado a droga pela quantia de R$30,00.

Ainda em monitoramento pela área, os PMS avistaram o ciclista saindo de um supermercado e indo em direção a um posto de combustível, momento que também foi abordado e com ele localizado o celular, R$36,00 em dinheiro e dois rolos de plástico filme.

M.F. que é egresso da Fundação Casa e após a saida continuou o tráfico de entorpecentes, confessou que na casa onde morava, localizada na rua Francisco Costa, foi encontrado farta quantia de drogas, estando a maior parte sobre o guarda roupas junto com uma balança de precisão.

Segundo a PM havia na casa a ex-companheira de M.F. e diversas porções já fracionadas para serem embaladas e posteriormente comercializada. Além da droga foi localizado a quantia de R$ 100,00

Diante dos fatos, os envolvidos foram cientificados da prisão em flagrante, dos seus direitos constitucionais e encaminhados ao plantão policial. O delegado plantonista confirmou a voz de prisão pra dada por está equipe, atuando em flagrante M.F e K. pelo tráfico de drogas, ficando estes a disposição da justiça, bem como, autuou F. e R. por porte de entorpecentes, sendo estes liberados após a assinatura do termo de responsabilidade.

Já com o veiculo VW/Gol foram tomadas as medidas administrativas devido a licenciamento atrasado, falta de habilitação e mau estado de conservação, bem como a apreensão.

No total foram apreendidos 0,967 kg maconha, uma balança de precisão, dois rolo de plástico film, R$ 136,00 em dinheiro, quatro celulares e um veículo.

Região Noroeste