Inscrições para a seleção de soldados da PM se encerram hoje

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo que irá selecionar 2,7 mil soldados de 2ª classe para atuar em todo o território paulista se encerram às 23h59 desta quarta-feira (08).

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Vunesp), sob taxa de R$ 57. E, para candidatar-se é preciso ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos.

Além disso, é preciso estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e os homens de 1,60 m.

Para ser um soldado de 2ª classe da PM, o participante precisa ter concluído o ensino médio ou equivalente e passar em todas as etapas do concurso dentro do número e vagas.

A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.360,33, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

O soldado tem como atribuição principal a gestão o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

