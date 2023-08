Rapaz é preso após ameaçar família em Estrela d Oeste

Um rapaz foi preso pela Polícia Militar depois de ameaçar a família com uma pá. O fato aconteceu neste sábado, dia 12, em Estrela d Oeste, região de Fernandópolis.

De acordo com as autoridades, o pai teria chamado a Polícia Militar devido o estado de embriaguez do filho, com sinais de uso de entorpecente, que estava em luta corporal com o irmão.

A PM chegou ao local, Jardim São Luiz, e conseguiu imobilizar o rapaz que foi encaminhado a Central de Flagrantes em Fernandópolis, onde ficou a disposição da Justiça.

Foi apreendido além da pá, uma facão usado para cortar cana-de-açucar.