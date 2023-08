Homem é preso por filmar estupro de adolescente em Valentim Gentil

Homem é preso por estupro. Mulher dele filmava cenas sexuais com adolescente

A Polícia Civil de Valentim Gentil cumpriu hoje (10), mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça de Votuporanga, contra um homem pelos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas, fornecer bebida alcoólica para adolescente, armazenamento de pornografia infantil, filmagem não autorizada de adolescente em situação de sexo e ameaça.

A prisão é decorrente de uma investigação da Polícia Civil de Valentim Gentil, iniciada em dezembro do ano passado, segundo apurado, o suspeito e sua companheira também investigada, trouxeram uma adolescente natural do interior de Sergipe, sob promessa de oferecer a ela melhores condições de vida.

Entretanto, o casal fornecia a ela drogas e bebidas alcoólicas e, enquanto a vítima estava sob efeitos das drogas o homem mantinha relações sexuais com ela, tudo era filmado pela esposa.

A adolescente declarou que depois que consumia as drogas não se recordava mais de nada, inclusive era ameaçada sempre que pedia para retornar ao estado de origem. A investigação contou com inúmeras provas materiais, inclusive vídeos que corroboram com a versão da vítima.

A polícia concluiu o inquérito policial no dia 31/07 e representou pela prisão preventiva dos investigados, sendo ambas deferidas pelo Poder Judiciário com manifestação favorável do Ministério Público. O homem foi preso hoje, mas a mulher não foi encontrada e continua alvo de diligências.